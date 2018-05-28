РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего 26 мая в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Ручеек» подмосковных Люберец 59-летнего мужчину, сообщается на официальном сайте отряда.

«Пропал Гигава Омари Венатриевич 1958 года рождения (59 лет). Вечером 26 мая вышел на прогулку в СНТ «Ручеек» Люберец и пропал. Может быть дезориентирован», – говорится в сообщении.

Рост мужчины 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в бежевые брюки, белую рубашку в голубую клетку, синие шлепанцы и красную бейсболку. С собой мог иметь велосипед.

В 18:00 (28 мая – ред.) добровольцы начнут поиски пропавшего в СНТ «Ручеек». Требуются волонтеры для поиска Гигавы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении данного мужчины, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.