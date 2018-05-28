РИАМО - 28 мая. В Москве в этом году массово стартует программа по ремонту, модернизации и развитию библиотек «Московские библиоцентры», пока в городе насчитывается всего пять таких библиоцентров, созданных в рамках пилотного проекта, говорится в сообщении пресс-службы мэрии и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник встретился сотрудниками государственных публичных библиотек, в ходе которой поздравил их и всех москвичей с общероссийским Днем библиотек и вручил награды города заслуженным представителям библиотечного сообщества.

«В ходе встречи Собянин объявил о решении реализовать в столице новую программу «Московские библиоцентры». Программа нацелена на комплексное развитие библиотек: ремонт зданий и создание общественных культурных пространств шаговой доступности для москвичей», - отмечается в сообщении.

Предполагается, что обновленные библиотеки будут иметь доступ к электронным ресурсам; аудитории для культурно-досуговых мероприятий (выставки, лекции, мастер-классы и другое); детскую развивающую зону; коворкинг-пространство; современный компьютерный зал; кружки для посетителей всех возрастов; бук-кафе.

В 2018 году предполагается начало ремонтных работ в лучших по посещаемости, но нуждающихся в ремонте двух-трех библиотеках в каждом административном округе – всего порядка 30-35 объектов. Завершить модернизацию до конца этого года планируется в 10 библиотеках.

Далее предполагается ежегодно ремонтировать по 40-50 зданий библиотек, где будут созданы дополнительные культурные и досуговые возможности для читателей.

C 2010 года в Москве реализуется пилотный проект создания на базе библиотек современных интеллектуальных центров, цель которого – сделать библиотеки более открытыми для города и горожан, превратить их в пространства, сочетающие в себе функции библиотеки, культурного центра и городской гостиной. На данный момент проведена комплексная модернизация по стандарту «Московских библиоцентров» пяти библиотек – №169 «Проспект», имени Ф.М. Достоевского, №166 имени Первого Мая, №129, №67. В результате число читателей и посетителей в этих библиотеках увеличилось в среднем на 20%.

Всего в 2011-2017 годах капитальный ремонт был проведен в 23 библиотеках. В настоящее время из 440 библиотек только 163 находится в удовлетворительном состоянии, 30 – в удовлетворительном состоянии, но требуют технического переоснащения и обновления оборудования, еще 247 библиотек имеют изношенное состояние.

Совокупный книжный фонд библиотек Москвы насчитывает 19,7 миллиона книг, в том числе 1,8 миллиона редких книг. Число постоянных читателей – 1,9 миллиона человек. На базе столичных библиотек работают 725 кружков и секций для взрослых и детей. Ежегодно библиотеки проводят 20 тысяч культурно-досуговых мероприятий. В библиотеках работают свыше 3 тысяч сотрудников. Средняя заработная плата сотрудников библиотек в 2017 году составила 63 тысячи рублей.

Все библиотеки Москвы сегодня имеют локальный Wi-Fi. Все библиотеки подключены к Национальной электронной библиотеке. Обеспечен бесплатный доступ читателей к каталогу электронных книг «ЛитРес:Библиотека». Каталог насчитывает порядка 250 тысяч электронных произведений, в том числе аудиокниг.

С марта 2018 года библиотеки Москвы участвуют в проекте «Московское долголетие». 1,4 тысячи москвичей старшего поколения уже посещают курсы компьютерной грамотности и другие занятия, которые проводят свыше 120 библиотек.

Приоритетные направления развития московской библиотечной сети на 2018 год включают реализацию программы «Московские библиоцентры», внедрение единого читательского билета, внедрение единой автоматизированной библиотечной информационной системы, создание единого электронного каталога книжного фонда библиотек Москвы.