РИАМО - 28 мая. Столичный парламент рассмотрит проект постановления о назначении даты выборов мэра Москвы на ближайшем заседании, принятие документа даст старт избирательной кампании, сообщил РИАМО в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Назначение даты выборов мэра Москвы относится к компетенции Московской городской думы. В связи с этим в первоочередном порядке был внесен проект постановления о назначении даты выборов», - сказал Шапошников.

Он добавил, что выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования - 9 сентября. На своем ближайшем заседании Мосгордума рассмотрит проект соответствующего постановления.

«Хочу отметить, что назначение даты выборов мэра Москвы дает официальный старт избирательной кампании», - сказал Шапошников.

Проект постановления «О назначении даты выборов мэра Москвы» уже внесли в Мосгордуму.

Выдвижение кандидатов проходит после официального назначения выборов, которое произойдет с 31 мая по 10 июня.

О своем намерении участвовать в выборах мэра столицы 2018 года уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин. КПРФ планирует выдвинуть в мэры бывшего депутата Госдумы и Мосгордумы Вадима Кумина.

Также о решении баллотироваться на пост мэра Москвы объявил действующий глава столицы Сергей Собянин.