РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В понедельник в подмосковных Люберцах пожарные потушили возгорание внедорожника Chevrolet Captiva на Новорязанском шоссе, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«Пожарные потушили загоревшийся во время движения автомобиль Chevrolet Captiva на Новорязанском шоссе в сторону области при съезде с Люберецкой эстакады. Сообщение о пожаре поступило в 14:34. Пострадавших нет», - сказал Иванов.

Он уточнил, что причина возгорания устанавливается.

«Водитель и пассажиры успели вовремя выбежать. До приезда пожарных пытались тушить, но не успели», - добавил Иванов.