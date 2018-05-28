РИАМО - 28 мая. Медицинский вертолет эвакуирует в медучреждение рабочего, пострадавшего в дорожной аварии с участием двух «Газелей» на Московской кольцевой автодороге, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на 10-й километр МКАД, внутренняя сторона, где произошло ДТП с участием двух «Газелей». По словам очевидцев, в результате аварии пострадал работник дорожной службы, которого зажало. С места аварии экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.