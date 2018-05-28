РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. В понедельник вечером еще две электрички Горьковского направления МЖД «Купавна – Москва» и «Железнодорожная – Москва» полностью отменили, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной ППК.

«Горьковское направление. Полностью отменены поезд №6593 (Купавна – Москва) и поезд №6547 (Железнодорожная – Москва)», – говорится в сообщении.

Кроме того, частично отменена электричка №6917 (Петушки — Москва) на участке «Крутое – Москва».