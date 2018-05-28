РИАМО - 28 мая. Комитет Московской областной думы по экологии и природопользованию подготовил три законопроекта, направленных на ужесточение требований к обращению с отходами в Подмосковье, сообщила журналистам в понедельник председатель комитета Алла Полякова.

«Сегодня комитет по экологии и природопользованию Московской областной думы работает над тремя законодательными инициативами, в основном они связаны с ужесточением требований к обращению с отходами на территории Московской области. Одно из них касается изменения в Уголовный кодекс и два - в Административный кодекс», - сказала Полякова.

Она отметила, что инициативы получили заключение Союза законодателей ЦФО. Они дорабатываются министерством экологии и природопользования Московской области с учетом полученных замечаний.

«Дальше мы совместно с профильным комитетом Государственной думы договорились обсудить их и постараться внести их в эту сессию», - сказала Полякова.

Кроме того, по поручению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова на площадке Московской областной думы 20 июня планируется провести «Открытую трибуну» по теме: «Экологические стандарты на территории Московской области, добавила Полякова.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Московская область должна стать первой по внедрению экологических стандартов», - напомнила депутат.