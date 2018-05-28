РИАМО - 28 мая. Специалисты Главгосстройнадзора выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) заводу по производству сырокопченых колбас, расположенному в поселке Топканово городского округа Кашира, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В проекте предусмотрено применение передовой технологии и высокопроизводительного оборудования в области изготовления сырокопченых колбас с автоматизированной системой приемки, хранения сырья, производства и экспедиции готовой продукции, а также создания температурного режима в производственных помещениях.

Площадь объекта составляет 29 278 квадратных метров. Производительность завода – 80 тонн готовой продукции в сутки. Завод состоит из производственного и административно-бытового корпусов. В производственном корпусе обустроены оперативные участки и цеха. В административно-бытовом корпусе разместились кабинеты администрации, лаборатория, столовая на 48 посадочных мест и ряд других вспомогательных помещений.

Прилегающая к объекту территория благоустроена. Здесь обустроена парковка для автотранспорта, места для погрузки-разгрузки транспортных средств. Застройщиком объекта выступает АО «Черкизово-Кашира». Финансирование – средства инвестора.