РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. Спортсмены клуба единоборств «Авангард» из подмосковного Королева завоевали три золотые медали на открытом первенстве Можайского района по дзюдо среди юношей и девушек, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

Соревнования прошли на базе ММБУ «Спортивная школа по самбо и дзюдо» в подмосковном Можайске 27 мая. В них приняли участие юноши и девушки 2003-2010 годов рождения в разных весовых категориях.

«Спортсмены клуба единоборств «Авангард» заняли три первых места. В весовой категории 46 килограммов - Артур Каримов .В категории 32 килограмма – Амин Ермолаев. В категории 30 килограммов – Арсений Подругин», - говорится в сообщении.

Также спортсмены из Королева завоевали три серебряные и две бронзовые медали на первенстве.