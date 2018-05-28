РИАМО - 28 мая. За последние годы Москва стала более привлекательным и открытым городом для бизнеса, столица открывает новые технопарки, развивает общественные пространства, предоставляет льготы и выгодные условия для сотрудничества, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин открыл первый Московский предпринимательский форум в Центральном выставочном зале «Манеж» и поздравил представителей бизнеса с прошедшим Днем предпринимателя.

«За несколько лет количество предпринимателей и предприятий в Москве увеличилось в полтора раза. Москва из закрытого города с завышенной, несоразмерной ценой на коммерческую недвижимость начинает превращаться в город, который привлекает предпринимателей, дает им возможность развиваться», - сказал Собянин.

Он поблагодарил собравшихся на форуме за доверие городу, инициативу и энергию, направленную на развитие предпринимательства в столице.

«Бизнес и город — это две стороны одной медали, которые не могут жить и развиваться друг без друга. Поэтому давайте вместе, сообща развивать наш любимый город. И я уверен, ваш бизнес тоже будет процветать», — заявил мэр.

Собянин подчеркнул, что в интересах поддержки бизнеса в Москве изменили парадигму развития.

«Помогли льготами, инфраструктурой и получили уже больше 30 технопарков, в которых работают 45 тысяч человек, занимающихся инновациями. И сегодня технопарки заполнены на 100% в отличие от обычных офисов», — добавил мэр.

При этом работа технопарков ежегодно приносит Москве чистый доход в течение 11 месяцев.

Градоначальник также отметил, что нельзя развить бизнес без качественной связи, интернета и услуг. Москва продвинулась и в этом направлении, войдя в пятерку самых умных городов мира. Например, стоимость мобильного интернета в российской столице в пять раз меньше, чем в Нью-Йорке.

«У нас бесшовная Wi-Fi-сеть между метро, автобусами, МЦК. И в общественных местах тоже есть Wi-Fi. Общественные пространства Москвы, благоустроенные, открытые для людей, сегодня являются одним из главных драйверов развития бизнеса. Никаких заколоченных витрин вы не увидите, а то, что москвичи стали выходить на улицы своего города в пять раз чаще, чем раньше, дорогого стоит», - подчеркнул мэр.

Общественные пространства заполняются кафе, ресторанами и стритфудом, на улицах и площадях проводятся различные фестивали. Это позволило на 70% увеличить туристический поток в Москве, заключил Собянин.

Московский предпринимательский форум проходит в столице впервые. Он начинает Московскую неделю предпринимательства, которая продлится до 1 июня и станет крупнейшим бизнес-событием в городе.