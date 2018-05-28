РИАМО - 28 мая. «Мособлгаз» поддержал решение действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева участвовать в выборах главы региона в сентябре 2018 года, в компании отметили рост газификации Подмосковья и ее вывод на новый уровень за время руководства Воробьева областью, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«За пять лет руководства Андрея Воробьева в области был решен ряд острых проблем, был сделан большой рывок в решении вопросов по благоустройству, развитии ЖКХ и энергетики. С 2013 года по инициативе губернатора реализуется масштабная программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», — говорится в сообщении.

Глава «Мособлгаза» Дмитрий Голубков отметил, что поддерживает инициативу Воробьева принять участие в выборах.

«За время его работы в регионе газификация области вышла на качественно новый уровень. Темпы строительства газовых сетей выросли в пять раз; «Мособлгаз» стал заниматься строительством газопроводов низкого давления непосредственно внутри населенных пунктов, что упрощает, ускоряет и удешевляет для жителей процедуру технологического присоединения», — добавил Голубков.

Он уточнил, что за это время более 100 тысяч жителей Подмосковья получило возможность подключить свои дома к газу.

«Уверен, что выбранная губернатором стратегия развития региона – стратегия лидерства – получит новый виток развития в течение следующих пяти лет, и, несомненно, приведет к повышению уровня жителей Подмосковья», — заключил Голубков.

Ранее Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост губернатора Московской области на выборах 9 сентября 2018 года.