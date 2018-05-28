РИАМО - 28 мая. Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин отметил высокие показатели по вводу в оборот сельскохозяйственных земель в Подмосковье за время работы губернатора области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«За время пребывания Андрея Воробьева на посту губернатора в области заработали земли сельхозназначения. Андреем Юрьевичем был введен запрет на перевод их в другую категорию и федеральное законодательство нас в этом поддержало. Арендатор может либо заняться на этих землях сельским хозяйством, либо сдать в аренду для тех же целей, либо же земля по суду изымается», – сказал Шапкин.

Он отметил, что результаты уже есть, достижения в сельском хозяйстве в Подмосковье за прошлый год впечатляют. Кроме этого, принят закон о предоставлении без торгов земель, предназначенных для строительства социальных объектов, либо масштабных инвестиционных проектов.

Еще одним важным направлением работы является лесовосстановление. В этой сфере Московская область добилась сегодня перелома. Лесов высаживается больше, чем вырубается. Восстановление идет большими темпами, в том числе и с привлечением общественности – проводятся акции «Посади свое дерево», «Лес Победы».

«Работа в этих направлениях должна идти дальше. А самое главное, что их поддерживают наши жители», – заключил Шапкин.

Ранее Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы Московской области на выборах 9 сентября 2018 года.