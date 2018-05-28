РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. В понедельник в нежилом строении в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе произошел пожар, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать восьмого мая в 13:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Балашиха, улица Звездная, дом №7», - говорится в сообщении.

В настоящее время в тушении пожара участвуют 17 человек и пять единиц техники.