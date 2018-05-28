РИАМО - 28 мая. Третьяковская галерея будет решать вопрос с алкоголем в кафе на территории галереи, в то же время собственных кафе и ресторанов у культурной организации нет, сообщила журналистам в понедельник генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

«В ресторане «Братья Третьяковы» есть алкогольные напитки, маленькие шкалики алкоголя были в кафе. Сейчас будем разговаривать, чтобы это оттуда убиралось», - сказала Трегулова.

Она уточнила, что собственных кафе и ресторанов у Третьяковки нет.

Вечером 25 мая во время обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников. Вандал нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах. От падения стекла сильно пострадала рама. Картина изъята из постоянной экспозиции. Ущерб, нанесенный вандалом музею, составляет более 500 тысяч рублей.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что до этого выпил 100 граммов водки в буфете.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи, московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.