РИАМО - 28 мая. В минувшие выходные в подмосковном Наро-Фоминском городском округе прошли праздничные мероприятия, посвященные первой годовщине со дня формирования округа, а также 92-летию города воинской славы Наро-Фоминска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Так, 25 мая в рамках празднования состоялся официальный прием главой Наро-Фоминского городского округа Романом Шамнэ делегаций городов-побратимов.

«На праздник в честь Дня Наро-Фоминского городского округа и Дня Наро-Фоминска прибыли делегации из Республики Болгария (город Елин-Пелин); Республики Татарстан (город Чистополь); Чеченской Республики (город Грозный); Республики Беларусь (город Бобруйск); Латвии (города Даугавпилс и Екабпилс), а также из Кантемировского муниципального района Воронежской области», - отмечается в материале.

В знак благодарности за дружбу и плодотворное сотрудничество руководители делегаций обменялись памятными подарками. Официальный прием завершился подписанием соглашения об установлении побратимских связей между городами воинской славы Наро-Фоминском и Грозным. Соглашение было подписано главой Наро-Фоминского городского округа Романом Шамнэ и мэром города Грозный Муслимом Хучиевым.

Празднование продолжилось в Центральном дворце культуры «Звезда», где были вручены награды жителям, которые внесли большой личный вклад в развитие и процветание округа. В церемонии награждения приняли участие Роман Шамнэ, депутат Госдумы Оксана Пушкина, депутаты Мособлдумы Александр Баранов и Олег Рожнов. Первый день празднования Дня Наро-Фоминского городского округа и Дня города Наро-Фоминска завершился праздничным концертом «Вечер дружбы» с участием артистов из городов-побратимов.

На следующий день, 26 мая, в торговом центре «Арена» в микрорайоне Кантемировский состоялось торжественное открытие филиала Газпромбанка, который является государственным банком, сотрудничающим с министерством обороны РФ. Открытие филиала рядом с Кантемировской дивизией стало отличным подарком для военнослужащих, у которых в шаговой доступности появились все банковские сервисы, в том числе оформление льготной ипотеки.

Затем при участии Романа Шамнэ, депутата Мособлдумы Александра Баранова, начальника УМВД России по Наро-Фоминскому округу Александра Иванова и командира Кантемировской дивизии Андрея Колесникова состоялось торжественное открытие участкового пункта полиции на улице Шибанкова.

Хроника праздничного дня продолжилась торжественным открытием городского дворца культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске. Глава округа Роман Шамнэ передал символический ключ директору ГДК Игорю Павицкому и юным артистам. Также глава округа поздравил жителей, зачитал приветственный адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и вручил награды правительства Московской области. Праздник продолжил концерт с участием артистов из городов-побратимов и государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко».

Весь день на площади Молодежной шли праздничные мероприятия, концертная программа с участием танцевальных и вокальных коллективов округа, которая завершилась выступлением певицы Натали. Второй день празднования закончился на площади Победы, где жители увидели праздничный салют.

Ряд праздничных мероприятий прошел также и 27 мая. Свое 30-летие отметил один из самых известных танцевальных коллективов городского округа – «Веселинка». На территории культурно-спортивного комплекса «Нара» прошел спортивный праздник. Более 500 спортсменов приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, стритболу, волейболу, футболу, шахматам и настольному теннису.