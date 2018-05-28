РИАМО - 28 мая. В Роскомнадзоре потребовали от компании Apple прекратить распространение в России приложения Telegram и рассылку его push-уведомлений, сообщается на сайте ведомства.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», - говорится в сообщении.

Решение о запрете мессенджера Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. С 16 апреля началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.