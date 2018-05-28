РИАМО - 28 мая. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов отметил, что в Подмосковье за последние пять лет руководства областью губернатором Андреем Воробьевым активно развивается образовательная и культурная сфера, в частности, увеличивается поток туристов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Более пяти лет я работаю в Московской области, сначала в исполнительной власти на должности министра культуры, сейчас в законодательной – председателем комитета. Могу отметить, что за это время в сферах культуры, туризма, образования сделан колоссальный прорыв. Растет качество образования, повышается оплата труда педагогов и воспитателей, ремонтируются и строятся школы, детские сады. Всего в Подмосковье построено более 380 новых детсадов и 100 школ», – сказал Рожнов.

Он добавил, что за эти пять лет в Московской области увеличилось число победителей олимпиад и всероссийских, международных конкурсов – это показатель возросшего уровня образования в регионе.

«Развивается и сфера культуры. Более 60 домов культуры были отремонтированы, строятся и реконструируются школы искусств. Большое внимание уделяется памятникам истории и культуры: действующая с 2013 года программа льготной аренды «рубль за метр» позволяет сохранить исторические усадьбы для будущих поколений. В подмосковных театрах художественными руководителями стали Сергей Безруков и Нонна Гришаева, в областной филармонии – Максим Дунаевский. Сегодня постановки в этих учреждениях культуры собирают аншлаги», – добавил Рожнов.

Он также добавил, что было обустроено более 90 парков. Благодаря проделанной работе увеличился и поток туристов в области: для них создаются все необходимые условия, удобная навигация, разрабатываются маршруты для отдыха и путешествий.

«С 2013 года Московская область сделала огромный шаг вперед. Эти достижения нужно сохранить и преумножить, поэтому я поддерживаю решение Андрея Юрьевича Воробьева», – заключил Рожнов.

Ранее Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы Московской области на выборах 9 сентября 2018 года.