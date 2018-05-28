РИАМО – 28 мая. Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили московский автомобильный рынок и составили рейтинг самых популярных автомобилей в столице России, передает Федеральное агентство новостей.

По данным агентства, в первые четыре месяца 2018 года в Москве реализовали 72,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 15% превысило аналогичные показатели прошлого года.

«Лидерство на московском рынке удерживает KIA Rio, жители столицы приобрели за отчетный период 4537 моделей автомобиля, что на 13% превышает показатели продаж первых четырех месяцев 2017 года. Второе и третье место заняли автомобили компании Hyundai – седан Solaris, который приобрели в Москве 3162 раза, и кроссовер Creta (2654 автомобиля)», - говорится в сообщении.

Список продолжили модели марок Volkswagen, Skoda и Rapid.

Ранее автомобильные специалисты определили, что каждая четвертая продаваемая машина на российском рынке — отечественной марки. По данным агентства «Автостат», больше всего таких транспортных средств по традиции продает отечественный концерн «АвтоВАЗ».