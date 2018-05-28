РИАМО - 28 мая. В Москве по факту травмирования ребенка в одном из частных детских учреждений возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Днем 25 мая 2018 года семилетний ребенок, находясь в раздевалке одного из частных детских садов на западе Москвы, потянулся за верхней одеждой. В указанный момент крепления шкафчика оборвались, и он упал на стоящую рядом четырехлетнюю девочку. Ребенок был незамедлительно госпитализирован. На сегодняшний день девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

«По результатам доследственной проверки следственным органом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в отношении 39-летней жительницы столицы, являющейся учредителем и директором автономной некоммерческой организации дошкольного образования, возбуждено уголовное дело», – сказала Иванова.

По ее словам, директор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка).

По версии следствия, двухъярусный детский шкаф упал по причине того, что не был надлежащим образом прикреплен к стене. Следователи допросили директора дошкольного образования, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса женщина признала вину.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств травмирования малолетнего ребенка. Назначены судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», – добавила Иванова.