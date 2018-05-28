РИАМО - 28 мая. В Московской области новые тарифы на вывоз отходов для населения будут утверждены в платежных документах до 1 октября 2018 года, при этом резкого повышения тарифов не будет, сообщил журналистам в понедельник министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

«Мы рассчитывали на тонну, на сегодняшний день стоимость тонны предполагается в среднем в районе 4,5 тысяч рублей за тонну. Это тот расчет, который есть. Как это ляжет на платежку, потому что это потом (пересчитают – ред.) на квадратный метр на конкретного потребителя, это может сказать комитет по тарифам и ценам до 1 июля 2018 года. Дальше утверждены конкретные платежи в платежках будут до 1 октября 2018 года», - сказал Коган.

Он отметил, что резкого повышения тарифов не будет.

«Это обязательно ляжет в 4-5-процентное повышение тарифов годовое, которое есть в рамках инфляции», - добавил Коган.