РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Традиционный парад колясок пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Люберец 2 июня, регистрация участников стартует с 10:30, сообщила «РИАМО в Люберцах» заместитель руководителя местного сообщества «Мама оффлайн» Наталья Муравьева.

«Традиционный красочный «Парад колясок» пройдет 2 июня в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы. Регистрация в 10:30, начало в 11:00», – сказала Муравьева.

Она пояснила, что в 2018 году парад колясок состоится уже в третий раз. Его темой станут «Профессии».

«Будет шествие в парке. Авторов креативно украшенных колясок наградят призами и подарками. Будут работать интерактивные зоны. Победитель получит сертификат на путешествие от турагентства», – подчеркнула Муравьева.

По ее словам, после самого шествия в парке будет праздник. Планируется работа игровой зоны для детей, а также другие развлечения.