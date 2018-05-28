РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСК) - 28 мая. В городском парке Солнечногорска 10 июня пройдет цветочное состязание «Чемпионат Flowers-2018», в котором службы благоустройства, садовые центры и питомники представят свои лучшие работы в сфере озеленения и ландшафтного дизайна на тему «Чемпионат мира по футболу FIFA-2018», сообщил руководитель администрации Солнечногорска Алексей Баутин на своей странице в «Фейсбук».

Также на суд жюри свои работы смогут представить предприятия и организации города, садоводы-любители и ландшафтные дизайнеры.

«Подготовка к фестивалю цветов в самом разгаре. Каждому конкурсанту для создания ландшафтной композиции будет выделена территория в форме круга диаметром 5 метров. Подготовкой клумб занимается МБУ «Благоустройство»: подвоз плодородного грунта, разметка цветников, изготовление тропинок из деревянных спилов. Уже 1 июня конкурсанты смогут обустраивать свои цветочные композиции», - сказал Баутин.

Также он добавил, что у участников фестиваля будет доступ к воде и электроэнергии, удобный подъезд для погрузки-разгрузки саженцев и необходимых материалов. В целях обеспечения безопасности и сохранности композиций в парке будут дежурить сотрудники охраны.

По данным Солнечногорского информагентства, подведение итогов и награждение победителей состоится 10 июня. В этот день в парке пройдут тематические мастер-классы, конкурсы, выставка-продажа саженцев и садового инвентаря, уникальная концертная джазовая программа под открытым небом, спортивные состязания.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».