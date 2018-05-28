РИАМО - 28 мая. В отношении ОАО «Одинцовский водоканал» возбудили дело об административном нарушении за изменение тарифов на электроэнергию для жителей села Успенское Одинцовского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

Администрация Успенского обратилась в комитет по вопросу применения тарифа на электрическую энергию. После рассмотрения заявления ведомство провело внеплановую проверку в отношении ОАО «Одинцовский водоканал».

«В ходе проверки установлено, что, согласно сложившейся схеме электроснабжения, энергопринимающие устройства двух многоквартирных домов и шести коттеджей, находящихся в селе Успенское, подключены к электросетевому оборудованию, эксплуатируемому ОАО «Одинцовский водоканал»», – говорится в сообщении.

Расчеты за потребленную электрическую энергию с жителями села Успенское осуществлялись ОАО «Одинцовский водоканал» с применением тарифов, отличающихся от утвержденных комитетом для населения Московской области, что является грубым нарушением законодательства. В отношении предприятия возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования».

«Взимание с потребителей платы за электрическую энергию возможно только энергосбытовой организацией – гарантирующим поставщиком по утвержденным комитетом тарифам по показаниям прибора учета, принятого в договоре энергоснабжения в качестве расчетного», - отметила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.

В соответствии с законодательством гарантирующий поставщик электрической энергии обязан заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Любой потребитель вправе обратиться в энергосбытовую организацию по вопросу заключения индивидуального договора энергоснабжения.

Тарифы на электрическую энергию для населения Московской области на 2018 год установлены распоряжением комитета от 20 декабря 2017 года №321-Р и применяются на всей территории Подмосковья независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности жилищного фонда, в котором оно проживает.