РИАМО - 28 мая. В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья после реконструкции открылся первый в текущем году Дворец культуры «Созвездие», на все работы потратили более 210 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В рамках Дня Наро-Фоминского городского округа открылся Дворец культуры «Созвездие». Это первый в 2018 году Дворец культуры, открытый после реконструкции. До конца 2018 года планируются к открытию после реконструкции один дом культуры, после капитального ремонта – восемь ДК (в том числе четыре в бывших военных городках)», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, завершится строительство одного нового дома культуры. В целом в 2013-2018 годах отремонтировано и построено 60 домов культуры.

В церемонии открытия Дворца культуры приняли участие председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина, глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Открытие Дворца культуры было ожидаемым событием: 30 лет назад на этом месте в Наро-Фоминске размещался гарнизонный Дом офицеров. Долгое время он стоял заброшенным. Пять лет шла его реконструкция. Сегодня в отремонтированном Дворце культуры два зрительных зала на 372 места и 60 мест. В здании расположены библиотека, комната раннего развития ребенка, кружок технического творчества, студия вокала, хореографическая студия, театральная студия, студия изобразительного творчества, помещения для фитнеса. Особое внимание уделено доступности Дворца культуры для маломобильных групп населения.

«В целом на все работы было израсходовано более 210 миллионов рублей из бюджета Московской области и бюджета городского поселения Наро-Фоминск», – уточняется в материале.