РИАМО - 28 мая. Детский сад на 215 мест откроется 1 июня 2018 года в жилом комплексе «Татьянин парк», в трехэтажном здании смогут заниматься девять групп дошкольников, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В ЖК «Татьянин парк» открывается новый детский сад. Очень символично, что это произойдет 1 июня, в Международный день защиты детей. В новом ДОУ смогут учиться 215 ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет. Напомню, что инвестор проекта – ГК «МИЦ» - передал детсад на баланс города», - сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Общая площадь объекта составляет 4,2 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании создано образовательное пространство для девяти групп, включая классы для занятий спортом, зоны отдыха. Территория детского сада благоустроена, там высажены деревья, кустарники, обустроены цветники и газоны. ДОУ вошло в состав ГБОУ «Школа №1000».

Как уточняется в сообщении, строительство ЖК «Татьянин парк» находится в завершающей стадии, введены в эксплуатацию дома первых очередей. Всего в рамках реализации данного проекта будет построено порядка 270 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Новый городской микрорайон будет обеспечен такими объектами социальной инфраструктуры, как общеобразовательная школа на 1,1 тысячу мест, два детских сада на 215 мест каждый и медицинский центр с поликлиникой.