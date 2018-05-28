РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Житель микрорайона Кузнечики Подольска стал свидетелем того, как подростки забрались на крышу 25-этажного дома на улице Генерала Варенникова, 3 и сделали там селфи.

По словам очевидца, он снял действие на видео.

«Двадцать седьмого мая около 21:00 из окна своей квартиры я заметил, как на крыше соседнего 25-этажного дома на улице Генерала Варенникова, 3 подростки забираются на вышку и снимают там селфи. Снял это на видео и разместил в соцсетях в надежде, что родители и ответственные лица примут меры, а в комментариях эти же подростки начали присылать свои селфи с крыши», – сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель.

По его словам, там же они разместили фотографии сбитых замков с дверей чердачных помещений, за которыми должны следить сотрудники управляющих компаний. Подростки могут принадлежать к сообществу руферов, которые целенаправленно забираются на самые высокие точки в городах и выкладывают оттуда свои фото и видео.

«Заявки от жителей по поводу того, что в доме сломаны замки на крыше и на ней могут находиться подростки, к нам не поступали», – сказал представитель «ООО «Управляющая компания Август ЖКХ».