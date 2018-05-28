РИАМО - 28 мая. Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Орехово-Зуево - Дрезна на Горьковском направлении МЖД в автоматическом режиме и вводят поезда в график, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

В понедельник ЦППК сообщила, что из-за отказа технических средств на Горьковском направлении задерживается движение поездов.

«Столичные железнодорожники восстановили штатную работу системы регулировки движения поездов на первом главном пути перегона Орехово-Зуево – Дрезна. В настоящее время диспетчеры МЖД делают все от них зависящее, чтобы сократить опоздание поездов до минимума и как можно быстрее ввести в график. Обращаем внимание пассажиров на возможные точечные корректировки в расписании электричек Горьковского направления», - отмечается в сообщении.

На период восстановления штатной работы системы, регулирующей движение поездов в автоматическом режиме, пропуск составов на участке был организован по временной схеме с использованием резервных средств связи.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», - заключается в сообщении.