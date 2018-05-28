РИАМО - 28 мая. Установка по производству формалина стоимостью 230 миллионов рублей введена в эксплуатацию в подмосковном Орехово-Зуеве, благодаря этому в городском округе появится 50 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Минстроем Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию установки по производству формалина на производственной площадке города Орехово-Зуево. Данный проект находился на сопровождении Центра содействия строительству Московской области», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Согласно проекту, общая площадь объекта составляет 4,6 тысячи квадратных метров. На площадке установлено современное оборудование, позволяющее полностью автоматизировать производственные процессы. Функционирование установки обеспечит выпуск формалина в объеме 50 тысяч тонн в год.

Застройщиком является ООО «Метадинеа». Объем инвестиций в реализацию проекта составил 230 миллионов рублей. Расширение производства позволит создать 50 рабочих мест.