РИАМО - 28 мая. Телеведущую Регину Тодоренко срочно госпитализировали в Москве, у нее обострилась болезнь почек, передает в понедельник Газета.ru.

По словам Тодоренко, у нее случилось обострение пиелонефрита, из-за чего съемки, запланированные на ближайшие дни, могут быть сорваны.

«Шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться», — поделилась Регина Тодоренко, пообещав снова быть в строю.

Также ведущая призналась, что хуже ей было только после галлюциногенных грибов, которые она попробовала в Индонезии.

Сейчас облетевшая практически весь земной шар в рамках своих телепутешествий Регина Тодоренко ведет программу «Орел и решка. Россия» о путешествиях по родной стране.