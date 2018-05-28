РИАМО - 28 мая. Комплексы по переработке отходов с автоматической сортировкой мусора будут строить в Подмосковье за 150 дней, сообщил журналистам в понедельник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«Мы будем использовать автоматическую сортировку, которая производится в Российской Федерации с использованием элементов зарубежных технологий. Это оборудование можно будет смонтировать за 150 дней уже под ключ», - сказал Коган.

Он отметил, что стоимость строительства таких предприятий составит не более 220 миллионов рублей. Предполагается, что один комплекс будет перерабатывать 300 тысяч тонн отходов.

«Мусор поступает через мусороприемник, это будет закрытое помещение. Важное требование - закрытое помещение, чтобы не было никаких запахов. Дальше отходы поступают в «разрыватель пакетов», потому что у нас сегодня в большинстве случаев все отходы формируются в целлофановом пакете и только потом поставляются в контейнер», - пояснил Коган.

Далее, согласно технологии, мусор попадает в сепаратор. Затем отходы и мелкая фракция попадают на площадку компостирования. Оставшиеся отходы будут проходить магнитные сепараторы для отделения металлов, а затем пластика. Оставшиеся фракции будут попадать в цех ручной доработки.

По словам министра, в Московской области строительство трех комплексов по переработке отходов завершат в 2018 году, остальные восемь заводов будут построены в 2019 году. 11 заводов по термическому обезвреживанию отходов будут построены в Подмосковье в 2021-2022 годах.

Ранее Коган отметил, что в Московской области планируют переработать минимум 50% отходов с помощью комплексов по переработке мусора. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, первые такие комплексы начнут работать на территории Московской области уже в сентябре текущего года.