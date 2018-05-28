РИАМО - 28 мая. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый отметил, что высокие темпы развития региона будет сохранены, если Андрей Воробьев победит на выборах губернатора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По его словам, Воробьевым и его командой были заданы высокие темпы развития области. И регион под его руководством с ними справляется. Прежде всего, это ремонт подъездов – Подмосковье безусловный лидер в России. Каждый год в Московской области ремонтируется не менее 30 тысяч подъездов. То же можно сказать и про капитальный ремонт – другие регионы изучают не только наш опыт его реализации, но и нашу законодательную базу.

«Не обделены вниманием и инфраструктурные вопросы – программа «Чистая вода Подмосковья» и недавнее соглашение с Москвой, подписанное Андреем Воробьевым, значительно повышают качество водоснабжения жителей Подмосковья. В своем обращении к Московской области Андрей Юрьевич уделил особое внимание программе «Светлый город» и его развитию», – сказал Коханый.

Он пояснил, что речь идет не только об архитектурной подсветке, но и освещении дальних районов области. Это значительно помогает снизить несчастные случаи на дорогах, которые происходят из-за отсутствия должного уровня освещения, и повышает безопасность жителей Подмосковья.

«Я уверен, что если Андрей Воробьев станет кандидатом на выборах губернатора и одержит в них победу, то все планы, те высокие темпы, будут выполнены и сохранены», – добавил Коханый.

Ранее Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы Московской области на выборах 9 сентября 2018 года.