РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. В понедельник днем еще две электрички Горьковского направления МЖД, помимо поезда, следовавшего по маршруту «Крутое – Москва», полностью или частично отменили, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной ППК.

«Горьковское направление. Полностью отменен поезд №7108 (Москва — Железнодорожная). Частично отменены поезд №7183 (Крутое — Москва) на участке Железнодорожная — Москва, и поезд №6862 (Москва — Крутое) на участке Дрезна — Крутое», - говорится в сообщении.

В понедельник по техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Горьковском направлении. Наиболее вероятно опоздание электричек из Крутое, Петушков и Владимира в сторону Москвы, а также некоторых электричек в сторону области.