РИАМО - 28 мая. Соревнования по настольному теннису, армрестлингу и жиму штанги пройдут в рамках первого этапа турнира «Богатыри Подмосковья», который состоится в подмосковной Ивантеевке 29 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В Ивантеевке 29 мая 2018 года в спортивном комплексе «Олимп» состоится первый этап турнира «Богатыри Подмосковья», организатором которого является Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница»», – говорится в сообщении.

В рамках турнира «Богатыри Подмосковья» запланированы три этапа реализации. В первом этапе турнира из общего количества участников выберут 25 победителей. В рамках первого этапа конкурсанты будут соревноваться в спортивных дисциплинах: настольный теннис, жим штанги, армрестлинг, подтягивание на турнике, владение кресло-коляской и так далее.

«Турнир проходит при поддержке министерства социального развития Московской области», – добавила глава ведомства Ирина Фаевская.

Мероприятие начнется в 11:00 и пройдет оно по адресу: ФОК «Олимп», город Ивантеевка, улица Первомайская, дом 53.