РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В Подольске после жалобы жителей власти провели рейд к заброшенному зданию «ЖК «Ренессанс» и поговорили о безопасном поведении с подростками, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Жители Подольска сообщили, что вблизи стройки рядом со сгоревшей бытовкой на улице Красногвардейский бульвар, 31, возле недостроенного ЖК «Ренессанс» собираются подростки. В целях обеспечения порядка на стройплощадке администрацией округа регулярно проводятся совместные рейды с участием полиции и сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. В мае такие мероприятия проводились трижды.

«Данный факт (нахождения подростков вблизи стройки – ред.) подтвердился в ходе совместного рейда сотрудников полиции и отдела по делам несовершеннолетних, состоявшегося 27 мая. <…> С подростками провели профилактическую беседу о недопустимости нахождения на данном объекте и опасности, которая угрожает жизни и здоровью на территории строительства», – говорится в сообщении.

По решению Арбитражного суда Московской области договор аренды земельного участка по Красногвардейскому бульвару с Межрегиональным общественным фондом содействия социальной поддержке и защите прав вынужденных переселенцев и беженцев «Статус» расторгнут. На организацию возложена обязанность передать администрации Подольска земельный участок по акту приема-передачи. Однако это до сих пор не сделано, для исправления ситуации в подразделение службы судебных приставов власти направили исполнительный лист.

В соответствии с семейным кодексом РФ ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей несут родители. Администрация горокруга напомнила, что начавшиеся летние каникулы возлагают на мам и пап особую ответственность. Вне стен школы ослабевает контроль за поведением и безопасностью детей со стороны педагогов. Поэтому они убедительно попросили не оставлять без внимания детей.

«Для предупреждения детского травматизма родители должны устранить опасные ситуации и систематически обучать своих детей основам профилактики. По данным медицинских организаций, самая распространенная причина ушибов, переломов костей и травм головы у детей в летнее время – это падение. Чтобы уберечь ребенка от подобного рода травм, запретите детям играть в опасных местах, на стройплощадках, на высоте. Детский травматизм – серьезная проблема, но, если родители научат ребенка правилам безопасного поведения, многих травм удастся избежать», – отмечается в сообщении.