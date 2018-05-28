РИАМО - 28 мая. Смертность при дорожно-транспортных происшествиях снизилась в Подмосковье в два раза, сообщил в понедельник на заседании министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, специалисты констатируют на сегодняшний момент хорошую тенденцию по снижению смертности в Московской области при ДТП.

«Общая смертность снизилась в два раза. Это показатели того, что бригады скорой медицинской помощи стали выезжать быстрее, и первый контакт с пациентом возникает своевременно», - сказал Марков.

Он добавил, что чаще всего в дорожной аварии человек погибает именно от несовместимых с жизнью травмами, а не от несвоевременного оказания медицинской помощи.