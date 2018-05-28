РИАМО - 28 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному правительству подготовить план мероприятий, реализация которых позволит Подмосковью подняться выше в рейтинге Агентства стратегических инициатив, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

На совещании с руководящим составом областного правительства в понедельник Воробьев обратил внимание на важность системной работы, направленной на дальнейшее улучшение инвестиционного климата в регионе.

«Цель - развивать экономику, создавать рабочие места, приглашать новых инвесторов. Очень приятно, и я хочу это отметить, мы стабильно высоко держимся в рейтинге Агентства стратегических инициатив, входим в десятку, заняли девятое место. С одной стороны - это, безусловно, позитивный факт, с другой стороны - все регионы стараются улучшить свои позиции и нам каждый год нужно прибавлять. Я очень надеюсь, что наш финансово-экономический, инвестиционный блок это четко понимает и предложит план мероприятий, который позволит нам улучшать свои позиции в этом рейтинге», - сказал Воробьев.

Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который составляется Агентством стратегических инициатив, были представлены 25 мая в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. Рейтинг учитывает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что подмосковные власти подписали на Петербургском международном экономическом форуме 24 соглашения на общую сумму более 35 миллиардов рублей.