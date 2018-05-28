РИАМО – 28 мая. В Роструде напомнили об удлиненной рабочей неделе в начале июня из-за празднования Дня России, праздники продлятся три дня, следующая череда выходных будет только в ноябре, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Суббота, 9 июня, будет рабочей в связи с празднованием Дня России. После удлиненной рабочей недели с 4 по 9 июня жителей России ждут три выходных дня с 10 по 12 июня. К работе россияне приступят в среду, 13 июня», - говорится в сообщении.

Следующая череда выходных, связанная с изменениями производственного календаря из-за праздничных дней, традиционно отмечаемых страной, будет только в ноябре. День народного единства принесет за собой выходные с 3 по 5 ноября.

День России по традиции пройдет 12 июня. Праздник отмечают в связи с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года.