РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 29 мая отключат холодную воду в 19 домах, ее не будет с 10:00 до 14:00 в связи с ремонтными работами, сообщается в группе МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра, 29 мая, сотрудники МУП «Водоканал» с 10:00 до 14:00 будут проводить ремонтные работы на ЦТП №№16 и 18. На время выполнения ремонта холодная вода не будет подаваться в 19 многоквартирных домов на Гривно с 10:00 до 14:00 по следующим адресам: улица Ленина, дома №№6А, 9, 10А, 10Б, 12, 12А, 14, 14А, 14Б, 16А, 16Б, 27», - говорится в сообщении.

Также воды не будет на улице Победы в домах №№2/18, 6; Ихтиманская, дома №№3, 4, 5; Железнодорожная, дома №№3, 5.

МУП «Водоканал» приносит извинения за неудобства.