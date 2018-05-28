РИАМО - 28 мая. Специалисты разработают программу реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» в Третьяковской галерее, сообщил журналистам в понедельник заведующий отделом реставрации масляной живописи XVIII - начала XX века Андрей Голубейко.

«В настоящий момент мы планируем и имеем такую возможность сейчас совершить ряд дополнительных исследований, которые позволят нам определить, в чем же действительно причина, потом после этого разработать методику об устранении не только прорывов, которые произошли, но и глобального разрешения, чтобы она в дальнейшем не нуждалась в дальнейшем укреплении», - сказал Голубейко.

Вечером 25 мая во время обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников. Вандал нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах. От падения стекла сильно пострадала рама. Картина изъята из постоянной экспозиции. Ущерб, нанесенный вандалом музею, составляет более 500 тысяч рублей.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи, московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.