РИАМО - 28 мая. Сбой в движении трамваев произошел на северо-западе Москвы из-за проблем с рельсами около станции метро «Щукинская», запущены компенсационные автобусы, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

Возле станции метро «Щукинская» возникла проблема с трамвайными рельсами, на место прибыли аварийные службы. В сторону «Сокола» трамваи едут в обычном режиме. Для проезда в Строгино и на Живописную улицу были запущены компенсационные автобусы.

«Трамваи на «Щукинской» поехали, но интервалы пока могут быть увеличены. Кроме того, трамваи №№10 и 21 временно не заезжают на кольцо – едут до «Сокола» или «Войковской», - уточняется в аккаунте.

Пассажиров просят быть внимательными, при посадке в трамваи обращать внимание на электронные табло и слушать объявления водителей.