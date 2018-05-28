РИАМО - 28 мая. Управление Роспотребнадзора по Подмосковью представило жителям региона рекомендации по выбору детских оздоровительных учреждений, по подготовке ребенка к поездке в лагерь, по его одежде и средствам гигиены, сообщается на сайте ведомства.

Специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области заканчивается приемка учреждений отдыха и оздоровления детей к летнему оздоровительному сезону 2018 года. На официальном сайте управления 30 мая будет размещен реестр стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, допущенных к работе летом.

«Управление убедительно просит при покупке путевок в то или иное учреждение отдыха и оздоровления для ваших детей поинтересоваться, есть ли данное учреждение в реестре и имеет ли оно документ, подтверждающий его соответствие санитарным правилам. При обнаружении несанкционированных учреждений летнего отдыха и оздоровления предлагаем незамедлительно сообщать информацию по телефону, указанному на сайте управления», — говорится в сообщении.

Для отправки ребенка в лагерь необходимо иметь копию медицинского полиса, медицинскую справку от педиатра о состоянии здоровья ребенка, прививочном анамнезе (кроме этого должна быть отметка об осмотре на педикулез, чесотку, а также информация обо всех имеющихся у ребенка хронических заболеваниях, аллергических реакциях, ограничениях для спортивных занятий), справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданную не позднее трех дней перед заездом в лагерь.

«Требования к выбору одежды и обуви для лагеря: несколько комплектов нижнего белья и носков; пижама или ночная рубашка; комплект спортивной одежды (спортивный костюм, футболки, майки, кроссовки, кеды, другая спортивная обувь); купальный костюм; теплые вещи на случай холодной погоды (куртка, свитер); головной убор для защиты от солнца; шорты, брюки, джинсы, юбки, сарафаны; нарядная одежда для праздников и дискотек; комнатная обувь; сланцы для посещения бассейна, душа», — уточняется в сообщении.

Кроме того, ребенку с собой рекомендуют дать зубную пасту, щетку, мыло, влажные салфетки и другие средства гигиены. Детям также советуют рассказать об опасности контакта с дикими животными, запретить им пить воду из неизвестных источников, напомнить о необходимости мыть руки с мылом после туалета и перед едой, не хранить скоропортящиеся продукты в комнате, а также рассказать о других мерах предосторожности.

МЧС России по Московской области взяло на учет 1 152 детских оздоровительных лагеря в регионе.