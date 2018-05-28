РИАМО - 28 мая. В Москве приступили к строительству станции «Можайская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, работы закончат в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

Станция «Можайская» запроектирована с подземным переходом на станцию «Кунцевская» Филевской и Арбатско-Покровской линий. Она входит в западный участок Большой кольцевой линии метро от станции «Нижние Мневники» до станции «Можайская». Протяженность участка составляет 3,5 километра, его строительство планируется завершить в 2021 году.

«Начался подготовительный этап работ по строительству станции метро «Можайская» Большой кольцевой линии метро. Специалисты завершили работы по ограждению строительной площадки», - сказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что Большой кольцевой линией будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня на МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути.

БКЛ будет включать в себя 31 станцию. Длина линии составит 67 километров, она будет иметь пересадки на другие станции метро и МЦК. Завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 годах. Ожидается, что после полноценного запуска пассажиропоток на нем может составить до 380 миллионов человек в год.