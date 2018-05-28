РИАМО - 28 мая. Первый этап реставрации картины Ильи Репина, поврежденной вандалом в зале Третьяковской галереи в столице, может потребовать около 10 миллионов рублей, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов.

Вечером 25 мая во время обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников. Вандал нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах. От падения стекла сильно пострадала рама. Картина изъята из постоянной экспозиции. Ущерб, нанесенный вандалом музею, составляет более 500 тысяч рублей.

«Пока трудно сказать, но на первый этап может понадобиться 5-10 миллионов рублей», - сказал Кузнецов.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.