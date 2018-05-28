РИАМО - 28 мая. Минимум 50% отходов в Московской области планируют переработать с помощью комплекса по переработке, его появление также позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, сообщил журналистам в понедельник министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

«В новой схеме обращения с отходами мы предусматриваем строительство новой отрасли, строительство комплекса по переработке отходов, который в себя будет включать всю цепочку обращения с отходами, точнее переработки отходов. Цель наша, стандарт, который мы формируем, - минимум 50% отходов переработать», - сказал Коган.

Он отметил, что также целью является уменьшение негативных воздействий на окружающую среду свалочного газа, фильтрата.

«Мы сформировали требование к конкретным шагам. Первое - это когда будут собираться отходы, они будут поступать на комплекс переработки с отходами, дальше мы перед собой ставим задачу выделения органических фракций, которые сегодня попадают на полигоны и создают все биохимические процессы, которые вызывают и фильтрат, и свалочный газ», - добавил Коган.

По его словам, следующим шагом будет промышленная автоматическая сортировка, которая будет выделять все ценные фракции из отходов.

«Еще один шаг - обязательная переработка органических фракций, когда все органические фракции просто будут перерабатываться в почву, грунт, либо в удобрения, которые дальше можно будет использовать. Следующий шаг - бережное захоронение обезвреженных хвостов пятого класса опасности», - добавил Коган.

Он отметил, что также предусмотрено термическое обезвреживание отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что первые комплексы по переработке бытовых отходов (КПО) начнут работать на территории Московской области уже с сентября текущего года.

Согласно планам областного министерства экологии и природопользования, в Подмосковье построят десять крупных мусороперерабатывающих комплексов с сортировкой, четыре завода по термической обработке и множество сортировочных станций.

Наряду с внедрением для жителей раздельного сбора отходов с 2019 года новая инфраструктура позволит снизить долю складируемого на свалках в Московской области мусора с 97% в 2018 году до 44% в 2030 году.