РИАМО - 28 мая. Предприятия в Ленинском районе и в городе Дзержинский, а также их директоров оштрафовали на 150 тысяч рублей за самовольное пользование водными объектами, они сбрасывали стоки в реки без разрешений, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии и межрайонной природоохранной прокуратуры завершили надзорные мероприятия по проверке законности пользования водными объектами в Ленинском районе и в городском округе Дзержинский. В обоих случаях выявлены нарушения водоохранного законодательства при сбросе сточных вод в малые реки.

«В Дзержинском нарушения совершило ООО «АЦ-ЮГ», а в поселке Развилка Ленинского района – ООО «Оптимторг», сбрасывавшие сточные воды с очистных сооружений в притоки рек Беляна и Битца. Оба общества эксплуатировали сооружения без разрешений на пользование водными объектами, сроки действия которых истекли. На оба ООО и их генеральных директоров были наложены штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

По его словам, устранение нарушений водоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры.