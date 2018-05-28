РИАМО - 28 мая. Сбербанк готов взять на себя все расходы по реставрации картины Ильи Репина, поврежденной вандалом в зале Третьяковской галереи в столице, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов.

«Руководством банка принято решение взять на себя все расходы, связанные с реставрацией картины. Мы хорошо понимаем, что потребуется привлечение уникальных специалистов, с большой вероятностью потребуется приобретение уникальных материалов, специального оборудования. В этой связи окажем для решения этих вопросов максимальную помощь», - сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что с министерством культуры РФ и Третьяковской галереей планируется обсудить необходимость применения самых современных средств защиты для уникальных картин.

Вечером 25 мая во время обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников. Вандал нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах. От падения стекла сильно пострадала рама. Картина изъята из постоянной экспозиции. Ущерб, нанесенный вандалом музею, составляет более 500 тысяч рублей.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.