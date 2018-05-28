РИАМО - 28 мая. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году подмосковные власти подписали с инвесторами ряд соглашений, которые подразумевают строительство в регионе конкретных производств уже в ближайшее время, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На совещании с руководящим составом областного правительства в понедельник Воробьев рассказал об итогах участия подмосковной делегации в XXII Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 24 по 26 мая. На площадке форума был подписан ряд соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Подмосковья.

«Важно, что это конкретные проекты, конкретные заводы, которые будут в ближайшее время заложены и построены на территории Московской области. Радует, что развиваются особые экономические зоны, в частности «Дубна», сюда пришли новые инвесторы и резиденты», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что подмосковные власти и дальше будут предлагать поддержку инвесторам, которые хотят работать в регионе.

«Это компенсация капитальных затрат по ряду направлений, компенсация затрат на инфраструктуру. Все это делает привлекательным инвестиции в Подмосковье», - отметил Воробьев.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что подмосковные власти подписали на Петербургском международном экономическом форуме 24 соглашения на общую сумму более 35 миллиардов рублей.