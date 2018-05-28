РИАМО - 28 мая. В последние пять лет, когда Подмосковьем руководил Андрей Воробьев, бюджет региона сохранял социальную направленность, были приняты госпрограммы, которые нашли поддержку у жителей, сообщил заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков.

В понедельник действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

«За последние пять лет работы Андрея Воробьева в качестве губернатора в области изменилось немало. В системе здравоохранения области был сделан прорыв. Возведены перинатальные центры, роддома, проводятся капитальные ремонты объектов здравоохранения», - сказал Аксаков.

Он добавил, что сегодня решаются проблемы с кредиторской задолженностью больниц. Такая задолженность есть не у всех учреждений, но эта проблема решается системно.

«Наш бюджет все эти пять лет был и остается социально направленным. И самое важное, что государственные программы Московской области находят хороший отклик у жителей», - подчеркнул депутат.