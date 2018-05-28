РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. В подмосковной Балашихе в 2019 году планируют реконструировать два водозаборных узла в селе Новый Милет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Водозаборные узлы в Новом Милете были построены в начале 1970-х годов, качество воды не соответствует современным стандартам. В 2019 году мы реконструируем два водозаборных узла. Конкурс на разработку проекта реконструкции объектов уже объявлен», - сказал директор балашихинского водоканала Николай Говричев во время встречи с жителями села.

Он добавил, что в рамках реконструкции водозаборных узлов в Новом Милете будут построены очистные сооружения, накопительные резервуары для воды и станция обезжелезивания.

Кроме того, жители села Новый Милет совместно с представителями администрации Балашихи обсудили предстоящий ремонт дорог, продление времени работы общественного транспорта, а также перезаключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов.