РИАМО – 28 мая. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о целесообразности закрытия мессенджера Telegram из-за того, что его использовали злоумышленники при подготовке теракта в Санкт-Петербурге, сообщает в понедельник Газета.ru.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Бастрыкин призвал закрыть в России доступ к социальной сети Instagram.

«Он подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера Telegram, который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году», — говорится в сообщении.

Председатель СК говорил о необходимости создания условий для обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних.

Днем 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Также на станции «Площадь Восстания» был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. В результате происшествия погибли более десяти человек, в их числе предполагаемый смертник. Около 50 человек получили ранения. После случившегося соболезнования семьям погибших выразили люди по всему миру.

Решение о запрете мессенджера Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. С 16 апреля началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.